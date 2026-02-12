Escobar renueva el acuerdo con la Procuración bonaerense para optimizar la atención en Fiscalías y Ayudantías

La Municipalidad de Escobar renovó un convenio con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires para que agentes municipales que se hayan recibido recientemente como abogados o sean estudiantes avanzados de la carrera de abogacía cumplan funciones en la Fiscalía de Escobar y en las Ayudantías de Maquinista Savio y Garín.



En este sentido, el intendente Ariel Sujarchuk se trasladó a La Plata para reunirse con el Procurador General de la Corte Suprema de la Provincia, Julio Conte-Grand, y sellar este acuerdo que se actualiza de manera anual desde 2022.



“Agradezco al Procurador su generosidad para que podamos mantener este convenio, que contribuye al desarrollo de tareas jurídicas en nuestro distrito. Con este tipo de acciones, que se suman al hecho histórico de la creación de un Polo Judicial, seguimos facilitando y mejorando el acceso de los escobarenses a los servicios judiciales”, expresó Sujarchuk.



Las personas asignadas para las nuevas tareas fueron entrevistadas y seleccionadas tanto por el Área Legal y Técnica del Municipio como por la Fiscalía General, garantizando criterios de idoneidad y formación acorde a los objetivos del programa. La renovación se formaliza con el fin de cubrir las vacantes existentes, en virtud de que, desde 2022, cuatro agentes que integraban el programa fueron incorporados a planta permanente del Ministerio Público, dejando de pertenecer al ámbito municipal.