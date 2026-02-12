Consejo Municipal de Educación: avanza la organización del ciclo lectivo 2026 en el distrito

El nuevo Consejo Municipal de Educación se reunió con el objetivo de coordinar acciones entre las instituciones estatales y privadas y los distintos niveles de educación, además de definir prioridades y avanzar en una agenda común de acompañamiento para todos los establecimientos educativos del distrito.



Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar, se abordaron ejes vinculados a la infraestructura escolar, el estado general de los establecimientos, el desarrollo de proyectos y acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento del sistema escolar. Asimismo, se resolvió que en los próximos días habrá un encuentro con directivos y directivas de las escuelas estatales del distrito, con la finalidad de explicar las funciones del Consejo, centralizar las solicitudes y relevar las principales demandas de cada institución.



Participaron de la jornada el presidente del Consejo Escolar y exrector de la UBA, Ruben Hallu; la subsecretaria de Educación y rectora del Colegio Preuniversitario Ramón A. Cereijo, Victoria Serruya; la directora del PES, Romina Orellano, y la inspectora de gestión privada, Marta Francesena, entre otras autoridades.



Creado en noviembre de 2025 por impulso del intendente Ariel Sujarchuk y en un hecho inédito para la Provincia, el Consejo Municipal de Educación es un espacio plural de trabajo y articulación que permite organizar y planificar políticas públicas, además de construir respuestas coordinadas a las necesidades de las comunidades escolares a partir de una mirada integral del sistema educativo.



El Consejo, que es presidido por el propio intendente, está conformado ad honorem por inspectores regionales de gestión estatal y privada, directivos de los principales establecimientos educativos del distrito, el presidente del Consejo Escolar y representantes de Cooperadoras Escolares.