Promociones, descuentos y mucho amor para celebrar el Día de los Enamorados en Escobar

Escobar, a través del área de Producción de la Municipalidad, se prepara para festejar el Día de los Enamorados con promociones y descuentos especiales en comercios para celebrar el amor y fomentar el consumo en el distrito.



Entre los comercios con ofertas destacadas se encuentra la pizzería Los Tres Indios (Dr. Travi 593, Belén de Escobar) que tendrá, pagando en efectivo, la pizza de muzarella más una Coca-Cola de 1,5 litros a $26.000, una muzza y media docena de empanadas más una Coca de 2,25 litros a $28.000 y la docena de empanadas más una Coca de 2,25 litros también a $28.000. Por otra parte, la cervecería Museo Bar (Bolívar y La Plata, Ingeniero Maschwitz) contará con 20% de descuento en hamburguesas y 2×1 en gin para parejas.



Las cafeterías y vinotecas también se suman a la propuesta como es el caso de Paradigma (Av. Tapia de Cruz 652, Belén de Escobar) que ofrecerá una gran variedad de opciones como dos lattes o capuchinos chicos a $10.000, dos lattes o capuchinos chicos más cuatro medialunas a $15.000, 2 affogato a $16.000 o 2 affogato más un ramo de flores a $30.000; mientras que la vinoteca Rosas Tintas (Spadaccini 1195, Belén de Escobar) tendrá 20% de descuento en vinos blancos, rosados y espumantes.



Por último, en las heladerías del distrito habrá ofertas imperdibles como 2×1 en productos seleccionados, precios promocionales en kilos de helado y 50% de descuento llevando un segundo ¼, entre otras promociones.



Toda la información actualizada, con el listado de locales adheridos y el detalle de cada promoción, se encuentra disponible en https://www.escobar.gob.ar/ enamoradxs/ y también escribiendo “Día de los Enamorados” en Flora.