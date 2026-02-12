Murgas, música y propuestas culturales en una nueva edición del Carnaval de la Flor

Escobar vuelve a celebrar el Carnaval de la Flor con dos jornadas de actividades

abiertas para vecinos y vecinas, que se desarrollarán el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, desde las 19 horas hasta pasada la medianoche, en distintos puntos del distrito.



A lo largo de ambas noches, más de 15 murgas llenarán las calles de cada localidad con colores, ritmo y expresiones de la cultura popular, en una propuesta para disfrutar en comunidad.



En tanto, el espacio gastronómico “Sabores Rodantes” con food trucks estará presente en Maquinista Savio, Garín, Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar.



Los corsos se realizarán en los siguientes lugares:

* Plaza La Madre y el Niño, Boulevard 5 de Junio (Maquinista Savio).

* Boulevard Pte. Perón, frente al Polideportivo (Garín).

* Plaza de la Estación, entre Av. El Dorado y Av. Villanueva (Ingeniero Maschwitz).

* Predio Floral, Mateo Gelves 1050 (Belén de Escobar).

* Nazarre entre Ruta 25 y Melo (Matheu).



Para más información ingresar a www.escobar.gob.ar/cultura.