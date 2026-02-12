Atlético Escobar reconoció a “Machi” Cerrillo por sus 100 partidos en el club

En cada partido Atlético Escobar hace historia y este domingo jugará la gran final por el ascenso al Torneo Federal A. Pero el Fucsia además reconoce a sus leyendas. Consumado el triunfo 2 a 0 frente a Colón de Chivilcoy, consagrado ganador de la Zona Pampa Bonaerense Norte, los directivos le entregaron a Omar Ezequiel Cerrillo una placa por sus 100 partidos en el club.



“Es una etapa muy especial en mi carrera. Muchas gracias a directivos, cuerpo técnico, compañeros y a los hinchas por hacerme vivir este momento único junto a mi mujer Luciana y mis hijos Roma y Gaspar”, resaltó el volante, quien cumplirá 34 años el 1° de marzo. Después de jugar en las inferiores de Tigre y en Primera de Deportivo Armenio, el “Machi” llegó a mediados de 2021 desanimado y con ganas de abandonar el fútbol. “Fue ahí que me contactó el Tano (Mario) Stampone, me contó del proyecto de Atlético Escobar, de sus sueños de hacer grande al club y decidí subirme al barco”, recordó Cerrillo.



Integrante del plantel que logró el ascenso a Primera A de Liga Escobarense en julio de 2024, Ezequiel fue capitán del equipo hasta esta temporada en el Regional Amateur. Ahora, es uno de los referentes del grupo que va por el ascenso al Federal A. “Estoy rodeado de compañeros que, además de ser grandísimos jugadores, tienen una calidad humana excepcional. Estamos muy cerca del gran objetivo que nos propusimos a comienzos de la temporada y vamos a dejar todo en la cancha para alcanzarlo”, afirmó Machi.