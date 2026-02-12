IBAN ALCOHOLIZADOS, CON SUS HIJOS Y RUMBO A VIAJES LARGOS: DOS TRAGEDIAS QUE LA ANSV FRENÓ A TIEMPO EN LA RN9

En controles realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 9, se detectaron dos conductores alcoholizados que viajaban con sus familias, con menores a bordo, y que se dirigían a trayectos largos.

Uno marcó 1,60 g/l de alcohol en sangre. Cuando el agente le preguntó si había tomado, respondió: “Sí, algo sí”. Iba rumbo a Escobar, más de 50 kilómetros, con chicos en los asientos de atrás y sin cinturón.

El segundo dio 0,76 g/l. Se dirigía a Tigre, más de 70 kilómetros de recorrido. También llevaba a su familia con menores de edad.

Ambos conductores terminaron con la licencia retenida, no pudieron continuar circulando y ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.

Los dos casos exponen una escena que representa un gran peligro en las rutas: adultos que manejan después de tomar alcohol. Solo en enero, la ANSV controló 537 mil vehículos en todo el país y sacó de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en alcoholemia.

Por eso los controles son claves, porque cada alcoholemia positiva detectada a tiempo es un siniestro vial que no ocurrió.

CASOS DE ALCOHOLEMIA POSITIVA EN EL PEAJE ZÁRATE, RN9

Caso 1

-1.60 g/l de alcohol en sangre.

-“Sí, algo sí”. El conductor admitió haber tomado alcohol ante la pregunta del agente.

-Se dirigía a Escobar con su familia, con menores a bordo y sin cinturón (50 kilómetros de trayecto).

Caso 2

-0.76 g/l de alcohol en sangre.

-También viajaba con la familia y menores a bordo.

-Iba a Tigre, más de 70 kilómetros de viaje.