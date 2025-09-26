Punto Joven: más de 300 personas se capacitaron en los talleres gratuitos de formación y recreación

En lo que va del año, más de 300 vecinos y vecinas participaron de los talleres gratuitos que ofrece Punto Joven en todo el distrito. Estos espacios colaborativos de orientación y capacitación que brinda la Municipalidad de Escobar están destinados a personas mayores de 18 años que buscan empleo formal o desean desarrollar un emprendimiento propio, al tiempo que promueven la recreación y el desarrollo personal.

Además, ya se encuentra abierta la inscripción para los talleres que comenzarán en octubre: Corte y Confesión, Porcelana Fría, Manicuría, Yoga, entre otros. Para anotarse se debe ingresar a www.escobar360.gob.ar y dirigirse a la sección Talleres en los Puntos Jóvenes. Por dudas y consultas también pueden comunicarse al WhatsApp 11 2191-1571 o escribir al mail empleo@escobar.gob.ar.



En cada una de las cinco sedes se dictaron cursos y actividades como Excel, Inglés, Portugués, Canva, Porcelana Fría, Sublimación, Arteterapia, Pintura, Costura, Crochet, Gastronomía y Yoga. Jóvenes y adultos compartieron aprendizajes, fortalecieron vínculos y adquirieron nuevas herramientas para su crecimiento laboral, educativo y humano.



Los talleres se dictan en cinco sedes:

Punto Joven Belén de Escobar (Lauria esq. Pasteur)

Sede Envión (Los Claveles 1920, Maquinista Savio)

Microestadio Municipal Garín (Boulevard Presidente Perón 450)

Punto Joven Ingeniero Maschwitz (La Pista 548)

Punto Joven Matheu (Canesi 341)





