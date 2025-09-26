Viernes 10 de Octubre

(Feriado Nacional) de 11 a 15.30 hs, en Monsalvo 2370, Belén de Escobar –

Hola Escobar es una propuesta abierta a la comunidad para compartir, vivenciar y disfrutar junto a la familia y amigos una jornada distinta en la sede en Escobar de Fundación Nosotros.

Desde las 11 hs de la mañana los esperamos con actividades como: Talleres, juegos, recorridos por la huerta, entre otros. La idea es disfrutar de la naturaleza, conocer una propuesta distinta en Escobar. Contaremos con música en vivo a cargo de “Peché” @peche.musica

Habrá opciones variadas para el almuerzo en un buffet económico.

Los esperamos y agradecemos su apoyo en materia de difusión, principalmente porque esta acción buscar dar a conocer el trabajo que llevamos adelante en la zona con nuestro Centro de Día para jóvenes y adultos con discapacidad. Poder difundir este recurso para todas las familias de la zona y a su vez fortalecer el tejido en red junto a la comunidad, escuelas e instituciones de la zona.

Consultas a recinstitucionales@fundacionnosotros.org.ar / (0348) 4488748

Entrada libre y gratuita – En caso de lluvia, los esperamos el sábado 18/10

Acerca de Fundación Nosotros

En Fundación Nosotros trabajamos junto a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual generando espacios de formación cuya misión es ofrecer más y mejores oportunidades para las personas con discapacidad intelectual. Actualmente contamos con tres sedes ubicadas en San Isidro, Tigre y Escobar, a las que diariamente asisten cerca de 200 personas a sus servicios.

En Escobar cuenta con el Centro de Día especializado en la atención, y acompañamiento de personas con discapacidad. Su principal objetivo es la promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad intelectual. La perspectiva de trabajo está centrada en la vivencia, experiencia y la percepción activa de la vida en contacto con la naturaleza, junto con otros talleres ocupacionales como panadería, arte, actividades físicas, cuidado de animales de granja, huerta, entre otros.

*Para más información: recinstitucionales@fundacionnosotros.org.ar

www.fundacionnosotros.org.ar / fbk: /Fundacionnosotros –

Tel.: (0348) 4488748