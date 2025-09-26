Escobar insistirá en su reclamo por las obras paralizadas por Nación 

El Municipio insistirá en su reclamo al gobierno nacional para que retome las obras paralizadas en el distrito. Se trata de la obra de saneamiento del arroyo Bedoya; el proyecto “Corredor Urbano Villa Angélica”; el convenio firmado para terminar la conexión a la red de gas natural en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu; la finalización de la maternidad del Hospital del Bicentenario de Garín; obras de AySA para extender las redes de agua corriente y desagües cloacales así como las obras paralizadas por la Secretaría de Integración Socio Urbana y el proyecto Procrear Constituyentes en la localidad 24 de Febrero.

Este miércoles, el Honorable Concejo Deliberante dio el visto bueno para que el Municipio insista al Estado nacional a finalizar los proyectos inconclusos al dar estado parlamentario a las comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Javier Rehl, expresó: “Hace dos meses y medio, nosotros exigimos que el Gobierno Nacional retome o nos envíe los contratos para finalizar estas obras”. En aquella oportunidad, los expedientes fueron apoyados por el bloque oficialista mientras que el PRO se abstuvo y La Libertad Avanza se ausentó del recinto.



“Entendemos que también de estos 20.000 millones de dólares que van a traer del tesoro norteamericano, seguramente no va a repercutir ni en una escuela, ni en un jardín, ni en un metro cuadrado de pavimento, ni en la reparación de las rutas nacionales. La situación de abandono que tiene el Estado nacional es lamentable y las consecuencias las está padeciendo el pueblo todos los días. No solamente desde las condiciones más importantes que son las de comer, poder vivir, poder transportarse, sino la falta de intervención en políticas públicas en cuanto a la educación, la salud y la seguridad”, concluyó Rehl.





