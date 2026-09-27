PRÓXIMAMENTE COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS OPERATIVOS TERRITORIALES DOCUMENTARIOS Y DE SEGURIDAD

Acercate para realizar trámites y acceder a distintos servicios de manera rápida, gratuita y cerca de tu casa.
✅ Consultas de seguridad
✅ Adhesión a Ojos y Oídos en Alerta
✅ DNI
✅ Partidas de nacimiento
✅ IPS
✅ SUBE
✅ Boleto Estudiantil
📅 Lunes 28 de septiembre
📍 Plaza La Madre y El Niño, Boulevard 5 de Junio, Maquinista Savio.
🕙 De 10 a 15 hs.
📅 Martes 29 de septiembre
📍 Domingo Nazarre 325, Matheu.
🕙 De 10 a 15 hs.
📅 Miércoles 30 de septiembre
📍 Plaza La Pérgola, Boulevard Pte. Perón y Libertad, Garín.
🕙 De 10 a 15 hs.
📅 Jueves 1 de octubre
📍 Polideportivo Doña Justa, Núñez y Anahí, Ingeniero Maschwitz.
🕙 De 10 a 15 hs.
📅 Viernes 2 de octubre
📍 Plaza Luchetti, Las Orquídeas y Los Perales, Belén de Escobar.
🕙 De 10 a 15 hs.
Te esperamos para acercarte soluciones, resolver consultas y seguir construyendo un Estado presente en cada barrio. 💙