Interes general

PRÓXIMAMENTE COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS OPERATIVOS TERRITORIALES DOCUMENTARIOS Y DE SEGURIDAD

25 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

Acercate para realizar trámites y acceder a distintos servicios de manera rápida, gratuita y cerca de tu casa.

✅ Consultas de seguridad

✅ Adhesión a Ojos y Oídos en Alerta

✅ DNI

✅ Partidas de nacimiento

✅ IPS

✅ SUBE

✅ Boleto Estudiantil

📅 Lunes 28 de septiembre

📍 Plaza La Madre y El Niño, Boulevard 5 de Junio, Maquinista Savio.

🕙 De 10 a 15 hs.

📅 Martes 29 de septiembre

📍 Domingo Nazarre 325, Matheu.

🕙 De 10 a 15 hs.

📅 Miércoles 30 de septiembre

📍 Plaza La Pérgola, Boulevard Pte. Perón y Libertad, Garín.

🕙 De 10 a 15 hs.

📅 Jueves 1 de octubre

📍 Polideportivo Doña Justa, Núñez y Anahí, Ingeniero Maschwitz.

🕙 De 10 a 15 hs.

📅 Viernes 2 de octubre

📍 Plaza Luchetti, Las Orquídeas y Los Perales, Belén de Escobar.

🕙 De 10 a 15 hs.

Te esperamos para acercarte soluciones, resolver consultas y seguir construyendo un Estado presente en cada barrio. 💙