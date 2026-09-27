CONVOCATORIA PUBLICA: AGENTES DE POLICÍA MUNICIPAL DE ESCOBAR

Se abre una nueva convocatoria para incorporar agentes a la Policía Municipal de Escobar.

Buscamos personas comprometidas, responsables y con vocación de servicio, con ganas de formar parte de un equipo que trabaja todos los días en la prevención y la seguridad ciudadana.

📌 El proceso de incorporación incluye:

* Presentación de documentación

* Entrevista

* Evaluación psicotécnica

* Curso de ingreso en la Escuela de Policía Municipal

* Evaluación teórica y práctica aprobada

📲 Para postularte, enviá la palabra “CONVOCATORIA” al WhatsApp 11-2475-1383 y recibí el link de inscripción.

⚠️ Cupos limitados.