502 DOSIS DE COCAÍNA Y UN ARMA SECUESTRADA TRAS UNA INVESTIGACIÓN INICIADA GRACIAS AL 0800 ESCOBAR SIN DROGAS DEL MUNICIPIO

Una denuncia recibida a través del 0800 Escobar Sin Drogas permitió iniciar una investigación que culminó con un allanamiento contra el narcomenudeo en el barrio Obejero Viejo, de Maquinista Savio.

La causa se inició el 21 de agosto y, a partir de la información aportada, se realizaron tareas de investigación, seguimientos, filmaciones y recolección de material probatorio que permitieron identificar un presunto punto de comercialización de estupefacientes sobre la calle Callao, entre Beliera y César Olivera.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento de tres construcciones ubicadas en el mismo predio.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 25 años, investigado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes.

🔎 Como resultado del operativo se secuestraron:

▪️ 502 envoltorios con cocaína.

▪️ 241 gramos de marihuana, medio ladrillo compacto de esa sustancia.

▪️ Una pistola Colt, con una munición en recámara.

▪️ Un cargador con tres municiones intactas.

▪️ Dos teléfonos celulares.

▪️ Dinero en efectivo.

▪️ Recortes de nylon presuntamente utilizados para el fraccionamiento.

▪️ 123 gramos de una sustancia que sería utilizada para el estiramiento de los estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Escobar, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes N.º 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana y del Juzgado de Garantías N.º 3.

Del despliegue participaron distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Policía Municipal, a través de la División K9, COE y División Motorizada, que realizaron tareas preventivas en el perímetro. Además, se dispuso una ambulancia municipal de manera preventiva durante el procedimiento.

📲 0800 ESCOBAR SIN DROGAS

(0800-555-3473)