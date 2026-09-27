Las recetas médicas serán digitales por Escobar 360: cómo validar tu cuenta

En las próximas semanas, el Municipio de Escobar implementará una nueva modalidad de recetas digitales a través de Escobar 360. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de esta herramienta y, una vez confirmada la fecha de puesta en funcionamiento, será comunicada por los canales oficiales. A partir de su implementación, las recetas del sistema municipal de salud serán exclusivamente digitales y dejarán de emitirse en papel. Para estar preparados, es necesario contar con una cuenta en www.escobar360.gob.ar y tener la identidad validada en Nivel 3 (biometría), un proceso que ya puede realizarse.



Con el nuevo sistema, los vecinos y vecinas podrán acceder a sus recetas médicas, además de otros servicios como resultados de estudios, directamente desde su perfil ciudadano, sin necesidad de contar con una receta en papel. En caso de menores de edad (hasta los 15 años), las recetas podrán descargarse desde el usuario de escobar 360 de los padres.



Todas las personas pueden crear una cuenta en Escobar 360, independientemente del domicilio que figure en su DNI. Para registrarse, deben ingresar a la plataforma (www.escobar360.gob.ar) y crear su usuario. Una vez dentro del perfil, para alcanzar el Nivel 3 de validación deben ingresar a las iniciales de su nombre, seleccionar “Datos personales” y luego hacer click en “Actualice su identidad para validar su cuenta”. A continuación, deberán seguir los pasos indicados por el sistema.Tendrán que tomarse una foto de perfil, con un fondo blanco, para la validación biométrica.



Quienes necesiten ayuda para realizar el trámite podrán comunicarse con Flora, el asistente virtual del Municipio, al 11 6813-1202, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y escribir “Quiero validar mi identidad”. Un operador los ayudará a completar la gestión de manera online.



También se puede obtener ayuda presencial en los siguientes puntos de lunes a viernes, 8 a 15 horas:





Espacios Conecta: www.escobar.gob.ar/CONECTA

Atención al Vecino: Hipólito Yrigoyen 645, Belén de Escobar.

Recepción de mesa de Entrada Palacio Municipal: Estrada 599, Belén de Escobar

AMIP: sede Belén de Escobar (Belgrano 657) y sede Garín (Boulevard Presidente Perón 1163).

A su vez, habrá ayuda con la validación en los siguientes espacios, de 11 a 18 horas, para que puedan aprovechar a validar su identidad en Escobar 360 quienes vayan a atenderse:

UDP Savio: Independencia 140, Maquinista Savio.

UDP Garín: Bv. Presidente Perón 156, Garín.

UDP Maschwitz: Av. El Dorado y Avellaneda, Ingeniero Maschwitz.

UDP Matheu: (Polo Canesi) Sarmiento 41, Matheu.

Zoonosis Escobar de 8 a 14 hs: Juan Mermoz Norte 2048, Belén de Escobar.