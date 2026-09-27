La Justicia ordenó una probation para el hombre que denunció el Municipio por daño ambiental

Luego de una presentación judicial iniciada por la Municipalidad de Escobar, la Justicia dispuso reglas de conducta, trabajo comunitario y una reparación económica a la Reserva Natural para un hombre acusado de contaminar y provocar incendios en un basural de Ingeniero Maschwitz.



A raíz de una denuncia penal efectuada por la Municipalidad de Escobar, la Justicia resolvió la realización de una suspensión del juicio a prueba, conocida como «probation», para F. M. F., el hombre acusado de provocar quemas ilegales en un predio ubicado en Paraná y Ruta 26, Ingeniero Maschwitz. La causa se originó por un incendio intencional registrado a comienzos de marzo en un basural que requirió la intervención de la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Ante los episodios reiterados, las amenazas a vecinos y la evasión de controles, el Municipio promovió las acciones legales correspondientes.



Tras la Instrucción de la Fiscalía del Dr. Gonzalo Ferreiros y la posterior intervención en etapa de juicio del Dr. José Luis Castaño, el Juzgado interviniente suspendió el juicio por el lapso de un año hasta que la persona cumpla efectivamente con las reglas de conductas impuestas. Como reparación del daño ambiental, el imputado deberá abonar $400.000 destinadas a la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz, además de realizar 50 horas de trabajo comunitario no remunerado en espacios públicos del partido de Escobar.



Asimismo, entre las reglas de conducta impuestas se encuentra la obligación de fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol y no cometer nuevos delitos. El cumplimiento de todas estas pautas extinguirá la acción penal; de lo contrario, el proceso reanudará su curso.



“Saludamos este fallo judicial porque demuestra que en Escobar no hay impunidad para quienes atentan contra el entorno ni para quienes cometen delitos ambientales. No se trataba de un hecho aislado ni de un descuido, sino de una conducta sistemática con denuncias reiteradas y un desprecio absoluto por la ley y la salud de la comunidad”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.