Finde en Escobar: una obra con Mauricio Dayub, el unipersonal “Agotados” y la feria Alma Bohemia

Se acerca un nuevo fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan la obra Teatral “El Amateur: tu sueño es posible”, el unipersonal “Agotados” del actor Ariel Staltari (reconocido y recordado por su personaje en la serie «Okupas»), y la feria Alma Bohemia, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de freestyle, skate y clases de básquet. Más tarde, en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), tendrá lugar un Encuentro de Música Argentina con las presentaciones del Dúo Serna-Journé, Oceáno Dúo y Sebastián Pompilio a las 19 horas y luego, a las 21 horas, habrá una función de la obra teatral “El Amateur: tu sueño es posible” protagonizada por Mauricio Dayub y Gustavo Luppi.

El sábado, a partir de las 11 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), se realizará el festival Alma Bohemia que contará con artistas locales, feria de emprendedores, food trucks y un show de cierre a cargo del grupo de música Afro Blues. Más tarde, a las 18:30 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), estará la presentación del libro “Relatos Isleros” de Carlos Ferreyra. Por la noche, a las 20 horas, el Teatro Seminari contará con el unipersonal de Gabriela Acher “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?” y luego, a las 21 horas, se presentará el unipersonal “Agotados” de Ariel Staltari, el reconocido actor por su papel en la serie “Okupas”.

El domingo, el Cine Italia proyectará las películas “Avengers: Endgame” en 3D a las 13:30 horas, y “La Isla Olvidada” a las 21:30 horas. Además, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Luego, a las 19 horas, el Teatro Seminari contará con un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar compuesto por un repertorio de piezas musicales del barroco italiano y alemán. Lo recaudado será a beneficio de Bomberos Voluntarios. Por último, a las 20 horas también en el Teatro Seminari, se desarrollará el encuentro “Milonga de septiembre” con muestras, clases abiertas y un cierre con música en vivo a cargo de la Orquesta Típica Luis Migliori junto a Raúl Leonardo.