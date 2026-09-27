Este sábado Escobar celebra la Noche de las Pancherías 

Se viene la Noche de las Pancherías en Escobar, una propuesta para disfrutar de una noche especial con promociones, descuentos y opciones para todos los gustos en distintos locales gastronómicos del distrito. La iniciativa invita a vecinos y visitantes a recorrer las pancherías adheridas y disfrutar de sus propuestas este sábado 26 de septiembre.

Durante la jornada habrá 2×1, descuentos y combos especiales, con superpanchos desde $1.000, opciones gourmet, papas y toppings incluidos, sorteos y hasta barra libre de panchos. Las promociones y horarios varían según cada comercio, por lo que se recomienda consultar el detalle de cada propuesta antes de acercarse.



Hasta el momento participan 10 pancherías de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz y Garín. Toda la información sobre los locales adheridos, sus promociones, horarios y direcciones se encuentra disponible en www.escobar.gob.ar/ nochedelaspancherias .

La propuesta, organizada en conjunto desde el Municipio y pancherías locales, busca acompañar y visibilizar a los comercios gastronómicos locales, generando una noche para disfrutar en familia o con amigos y, al mismo tiempo, fortalecer el movimiento comercial en las distintas localidades de Escobar.