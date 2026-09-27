DETECTARON UN VEHÍCULO SOSPECHOSO DURANTE TAREAS INVESTIGATIVAS Y ENCONTRARON 115 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA

Durante tareas investigativas en el barrio Los Pinos, en Maquinista Savio, personal del GTO de la Comisaría de Savio detectó un Volkswagen Suran con un solo ocupante que realizaba movimientos sospechosos.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó escapar, pero los agentes lograron interceptar el vehículo.

Durante el procedimiento, encontraron en su interior una bolsa que contenía varios envoltorios. Al contabilizarlos, hallaron un total de 115.

La sustancia fue sometida al test correspondiente y dio positivo para cocaína.

El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

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