El Municipio brindará una charla sobre cómo actuar ante situaciones de maltrato animal

Este sábado se realizará una capacitación gratuita organizada por el Municipio, a través del área de Zoonosis, para brindar herramientas sobre cómo actuar ante casos de maltrato y crueldad animal. Durante el encuentro, los vecinos aprenderán a reconocer estas situaciones, reunir pruebas y realizar la denuncia de forma correcta ante los organismos correspondientes.



El evento contará con la participación del abogado penalista especialista en derecho animal Marcelo Chumbita, la comunicadora social Mel Brizuela y el psicólogo especialista en comportamiento canino Juan Manuel Liquindoli. A su vez, la jornada dispondrá del acompañamiento del Ministerio Público Fiscal de Escobar y del equipo de Hospital de Zoonosis Doctor Ricardo Augusto Godnic.



La actividad se llevará a cabo el 26 de septiembre, de 14 a 16 horas, en la Sala B del Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), con entrada libre y gratuita.