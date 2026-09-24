Interes general

El Municipio brindará una charla sobre cómo actuar ante situaciones de maltrato animal

24 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

Este sábado se realizará una capacitación gratuita organizada por el Municipio, a través del área de Zoonosis, para brindar herramientas sobre cómo actuar ante casos de maltrato y crueldad animal. Durante el encuentro, los vecinos aprenderán a reconocer estas situaciones, reunir pruebas y realizar la denuncia de forma correcta ante los organismos correspondientes. 

El evento contará con la participación del abogado penalista especialista en derecho animal Marcelo Chumbita, la comunicadora social Mel Brizuela y el psicólogo especialista en comportamiento canino Juan Manuel Liquindoli. A su vez, la jornada dispondrá del acompañamiento del Ministerio Público Fiscal de Escobar y del equipo de Hospital de Zoonosis Doctor Ricardo Augusto Godnic.

La actividad se llevará a cabo el 26 de septiembre, de 14 a 16 horas, en la Sala B del Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), con entrada libre y gratuita.