Fito Páez, Serú Girán y Los Manseros: ya se vendieron 5.000 entradas para los shows de la Fiesta Nacional de la Flor

La expectativa crece y miles de personas ya aseguraron su lugar para disfrutar de tres noches de música en vivo. Fito Páez, Serú Girán por Lebón y Aznar y Los Manseros Santiagueños serán las grandes figuras de la 63ª edición de la tradicional celebración de Escobar.



La apertura musical será el viernes 2 de octubre con Los Manseros Santiagueños; el sábado 3 se presentará Serú Girán por Lebón y Aznar, y el domingo 4 cerrará Fito Páez. Todos los recitales comenzarán a las 19:30 horas. Hasta el momento, la mayor demanda se registró para el show del músico rosarino.



Las entradas tienen precios populares de $15.000, mientras que el sector delimitado de gradas cuesta $30.000. Estos valores populares son posibles gracias al acompañamiento de más de 20 sponsors del sector privado, entre los que se encuentran Banco Provincia, BBVA, Macro, Credicoop, SportClub, Aigis, Plusvida, Don Ángel y Publicitar. Además, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financia la exposición.



Los tickets se pueden adquirir de manera online en www.escobar.gob.ar/fnf⁠ o presencialmente en la boletería del Teatro Seminari, ubicada en Mitre 451, Belén de Escobar. La Fiesta Nacional de la Flor se inaugurará el viernes 2 de octubre por la tarde y la exposición abrirá sus puertas al público general el sábado 3. Hasta el 12 de octubre, el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) volverá a ser escenario de la muestra de floricultura más importante de América Latina, con el tradicional desfile de carrozas, la elección de embajadoras y embajadores y distintas actividades culturales gratuitas para toda la familia.