LA DIVISIÓN E.V.A. DE LA POLICÍA MUNICIPAL INTERVINO ANTE UNA EMERGENCIA DE PARTO EN UN DOMICILIO

Durante la madrugada, desde el Centro de Monitoreo se dio aviso a la División E.V.A. de la Policía Municipal por una mujer que acababa de dar a luz en su domicilio.

Una de las agentes, con formación como enfermera neonatal, asistió a la mamá y a su bebé, verificó su estado general y permaneció junto a ellas hasta la llegada del SAME.

Luego, madre y bebé fueron trasladadas al Hospital Dr. Enrique Erill para continuar con la atención médica y los controles posteriores al parto.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para construir un Escobar más seguro y cercano.

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