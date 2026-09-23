Policiales

LA DIVISIÓN E.V.A. DE LA POLICÍA MUNICIPAL INTERVINO ANTE UNA EMERGENCIA DE PARTO EN UN DOMICILIO

22 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

Durante la madrugada, desde el Centro de Monitoreo se dio aviso a la División E.V.A. de la Policía Municipal por una mujer que acababa de dar a luz en su domicilio.

Una de las agentes, con formación como enfermera neonatal, asistió a la mamá y a su bebé, verificó su estado general y permaneció junto a ellas hasta la llegada del SAME.

Luego, madre y bebé fueron trasladadas al Hospital Dr. Enrique Erill para continuar con la atención médica y los controles posteriores al parto.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para construir un Escobar más seguro y cercano.

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