Identidad, memoria y futuro: Con la firma de una ordenanza histórica, Escobar reconoció oficialmente sus 246 barrios  

En un emotivo encuentro en el Teatro Seminari, el intendente Ariel Sujarchuk promulgó la normativa elaborada junto al Concejo Deliberante y cerca de 1.000 vecinos del distrito. Más que el cierre de un proceso de consulta, el hito marca el punto de partida para llevar la historia y la identidad de cada comunidad a las escuelas, jardines, clubes y sociedades de fomento de todo el partido.



El Teatro Seminari fue escenario de una jornada cargada de emoción, recuerdos y sentido de pertenencia. En un encuentro multitudinario que reunió a familias, pioneros y referentes de las siete localidades del distrito, el intendente Ariel Sujarchuk promulgó la ordenanza del programa “Escobar y sus Barrios”, mediante la cual se reconocen oficialmente los 246 barrios que integran el partido. La iniciativa, impulsada en el marco de la política municipal Escobar Participa, pone fin a décadas de indefinición territorial, dándole marco legal a la identidad que los propios vecinos fueron construyendo a lo largo del tiempo.

La esencia del acto fue una convesación del intendente con siete vecinos, uno de cada localidad, en la que repasaron cómo fueron las reuniones realizadas en el marco del programa. Hubo reflexiones y hasta divertidas “trivias” sobre el origen del nombre de los barrios. Al finalizar la charla, Sujarchuk les entregó diplomas de reconocimiento para luego firmar la ordenanza número 6515 ante el público presente. «En este acto le estamos dando entidad e identidad a cada metro cuadrado del partido de Escobar. A partir de este momento, cada vecino sabe exactamente cómo se llama su barrio, dónde empieza y dónde termina, qué historia arrastra y qué futuro se propone. Un municipio que aspira a tener futuro no puede crecer de manera anárquica; debe honrar sus raíces y dar certeza a quienes eligen vivir acá», afirmó.

Una construcción colectiva impulsada desde el territorio

La normativa sancionada es el fruto de un trabajo de campo realizado entre febrero y septiembre, que incluyó 21 encuentros territoriales y la voz activa de cerca de 1.000 vecinos e instituciones de todo el distrito. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) tuvo un rol protagónico en la facilitación de este diálogo abierto y plural. «Fue un proceso de creación colectiva en el que vecinas y vecinos de todos los barrios se acercaron a contar sus anécdotas, buscar, conocer y reconocer su historia y también definir sus límites», remarcó María Laura Guazzaroni, presidenta del HCD. «Este texto nació de la propia comunidad y hoy vuelve a ella transformado en una decisión que resguarda nuestra historia y nuestro legado para las futuras generaciones».

El valor pedagógico y afectivo de la propuesta resonó en cada rincón del teatro. Diego Álvarez, vecino de Garín que participó activamente en las mesas de reconstrucción histórica, lo resumió de esta manera: «Somos apasionados por nuestra ciudad, pero seguimos teniendo el alma de pueblo. Escuchar a gente mayor recordar cómo eran las calles, las anécdotas del tren, un comercio, una esquina o una plaza fue hermoso. Cada uno de nosotros tiene en su barrio esa ‘patria más pequeña’ que quiere cuidar, defender y transmitir a sus hijos».

Entidad e identidad para cada metro cuadrado

Con esta delimitación, el mapa del distrito queda configurado oficialmente por:

108 barrios en Belén de Escobar

34 barrios en Garín

33 barrios en Ingeniero Maschwitz

22 barrios en Loma Verde

21 barrios en Matheu

19 barrios en Maquinista Savio

9 barrios en 24 de Febrero

Esta organización no solo fortalece el entramado sociocultural, sino que también aportará mayor precisión a la planificación urbana, el tendido de servicios y la gestión de políticas públicas en cada rincón del municipio.

El final de un camino y el comienzo de la «letra viva»

Lejos de agotarse en un expediente formal o en la sanción parlamentaria, la firma de la ordenanza representa el cierre de la etapa de relevamiento y el nacimiento de una nueva etapa de arraigo y educación comunitaria. «Hoy consolidamos de derecho algo que ya existía en los hechos, pero a partir de este momento esta normativa empieza a ser letra viva», enfatizó Sujarchuk. «Vamos a colocar carteles, puntos de memoria en sitios emblemáticos, y organizar concursos de fotografías históricas. Pero también queremos que esta historia se enseñe en cada jardín, en cada escuela, en cada club y en cada sociedad de fomento». De este modo, «Escobar y sus Barrios» trasciende cualquier gestión o color político para consolidarse como un patrimonio de toda la comunidad escobarense: una herramienta viva para que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen y sientan orgullo del lugar donde viven.