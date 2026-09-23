Quiénes son los candidatos a embajadores de la 63° Fiesta Nacional de la Flor

Son de Escobar y de distritos vecinos, tienen entre 19 y 35 años y participarán de la elección que se realizará el 11 de octubre.





La 63° Fiesta Nacional de la Flor ya tiene a sus 16 candidatos y candidatas a embajadores y embajadoras. La elección se realizará el domingo 11 de octubre, durante la tradicional celebración escobarense. En total, fueron 37 las personas que se postularon para participar de esta elección, en su mayoría de distintas localidades de Escobar, aunque también hubo representantes de distritos vecinos.



Los 16 candidatos y candidatas



Tiziana Cabrera

19 años · Matheu

Estudiante de Abogacía y empleada administrativa.



Florencia Suárez

30 años · Belén de Escobar

Manicura.



Melyna Duarte

20 años · Maquinista Savio

Estudiante de Licenciatura en Marketing, manicura y asesora comercial.



Jonathan Jonsson

34 años · Belén de Escobar

Entrenador personal y bailarín.



Camila Zamora

19 años · Belén de Escobar

Estudiante Intérprete Superior de Danzas y profesora de Danza Jazz.



Pablo José Ramírez

35 años · Belén de Escobar

Enfermero.



Adriana Raccina

23 años · Garín

Comerciante y modelo.



Valeria Salgado

20 años · Belén de Escobar

Estudiante de Abogacía.



Diego Cardozo

32 años · Belén de Escobar

Enfermero y promotor de salud.



Federico Tesuri

33 años · Zárate

Artista de representaciones culturales.



Anahí Graniera

31 años · Belén de Escobar

Profesora de Inglés.



Sofía Rapp

23 años · Belén de Escobar

Bachiller universitaria en Derecho y estudiante de Abogacía.



Sol Morena Suárez

19 años · Belén de Escobar

Estudiante de Arquitectura.



Walter Molina

27 años · Belén de Escobar

Estudiante de Diseño de Modas.



Martina Monzalvo

24 años · Belén de Escobar

Estudiante de Comunicación Social, maestra de Inglés, creadora de contenido y conductora.



Matías Gómez

20 años · Belén de Escobar

Técnico Agropecuario y estudiante de Ingeniería en Sistemas.





Desfile de carrozas y música en vivo



La agenda de la Fiesta también incluirá el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre a las 19, con una propuesta que combina flores, creatividad y el trabajo de instituciones y organizaciones de la comunidad.



El Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, abrirá sus puertas al público del sábado 3 al lunes 12 de octubre. De lunes a viernes funcionará de 9 a 19, mientras que los sábados, domingos y feriados permanecerá abierta hasta las 20.



Las entradas para ingresar al Predio Floral y recorrer la exposición durante todo el día pueden adquirirse de manera online a través de www.escobar.gob.ar/fnf y de forma presencial en la boletería del Teatro Seminari, ubicada en Mitre 451, Belén de Escobar. La entrada general para mayores de 11 años tiene un valor de $15.000 y para jubilados y pensionados, $12.000. Los menores de 10 años ingresan gratis. Los residentes de Escobar tienen descuentos y promociones especiales.



En cuanto a los recitales, la inauguración oficial será el viernes 2 de octubre por la tarde y esa misma noche se realizará el primer show de la grilla artística, con Los Manseros Santiagueños. El sábado 3 será el turno de Serú Girán por Lebón y Aznar, mientras que el domingo 4 se presentará Fito Páez. Todos los recitales comenzarán a las 19:30.

Los tickets para estos espectáculos tendrán un valor de $15.000, mientras que habrá un sector delimitado de gradas con entradas a $30.000. Las entradas también pueden adquirirse a través de los mismos canales de venta.



Para más información, conocer la programación completa y consultar las actividades de la Fiesta, se puede ingresar al sitio oficial de la Fiesta Nacional de la Flor: fiestadelaflor.org.ar.