Fito Páez, el desfile de carrozas y excelente gastronomía: todo lo que tenés que saber sobre la 63° Fiesta de la Flor de Escobar

Falta poco para que empiece la 63° edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Flor de Escobar, el evento más grande de floricultura de Latinoamérica. Este año se realizará del 3 al 12 de octubre en el lugar de siempre: el Predio Floral ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar. Habrá exposiciones, charlas, gastronomía, actividades para toda la familia y una importante grilla de espectáculos, con Fito Páez, Serú Girán por Lebón y Aznar y Los Manseros Santiagueños como protagonistas de las primeras jornadas.

La inauguración oficial será el viernes 2 de octubre por la tarde y esa misma noche se realizará el primer show de la grilla artística, con Los Manseros Santiagueños. La apertura general al público será el sábado 3 y la exposición permanecerá abierta hasta el lunes 12 de octubre. De lunes a viernes funcionará de 9 a 19, mientras que los sábados, domingos y feriados permanecerá abierta hasta las 20.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la grilla de espectáculos de cierre de las primeras jornadas. Además de Los Manseros Santiagueños en la primera noche, el sábado 3 de octubre se presentará Serú Girán por Lebón y Aznar y Fito Páez será el encargado del show del domingo 4. Todos los recitales comenzarán a las 19:30. Los tickets para estos espectáculos tendrán un valor de $15.000, mientras que habrá un sector delimitado de gradas con entradas a $30.000. La venta online se realiza a través de www.escobar.gob.ar/fnf, mientras que también podrán adquirirse de manera presencial en la boletería del Teatro Seminari, ubicada en Mitre 451, Belén de Escobar.

Más allá de los shows artísticos, en esos mismos lugares también se pueden comprar las entradas para ingresar al Predio Floral y recorrer la exposición durante todo el día. La entrada general para mayores de 11 años tiene un valor de $15.000 y para jubilados y pensionados, $12.000. Los menores de 10 años ingresan gratis. Los residentes de Escobar tienen descuentos y promociones especiales.

Flores, carrozas y embajadores

Como cada año, la Fiesta tendrá como eje a la producción frutihortícola. En esta edición, la flor elegida para representarla es la Alstroemeria, conocida popularmente como Lirio de Campo, una especie reconocida por sus colores vibrantes y su elegancia, y asociada a valores como la amistad, la lealtad y el afecto.

La agenda también incluirá el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre a las 19, con una propuesta que combina flores, creatividad y el trabajo de instituciones y organizaciones de la comunidad. El domingo 11 será el turno de la elección de embajadoras y embajadores de la Fiesta Nacional de la Flor.

Además de los espectáculos pagos, habrá actividades culturales y propuestas gratuitas para disfrutar en familia, junto con espacios gastronómicos y diferentes alternativas vinculadas con la producción y la identidad de la celebración.

La Fiesta Nacional de la Flor se realiza desde 1964 y se convirtió en uno de los eventos tradicionales de la primavera bonaerense. Cada año, el Predio Floral reúne a productores, expositores, instituciones, artistas y visitantes de distintos puntos del país alrededor de una celebración que tiene a la floricultura como protagonista.

Para conocer la programación completa, las actividades y la información sobre entradas, se puede consultar el sitio oficial de la Fiesta Nacional de la Flor: www.fiestadelaflor.org.ar.