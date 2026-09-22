La Municipalidad de Escobar unifica y digitaliza todos los trámites de obras y reformas: se podrá obtener el permiso de inicio, online, en 72 horas

El 21 de septiembre el Estado municipal lanzará GIOP – Gestión Integral de Obras y Proyectos, una nueva plataforma integrada en Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) que elimina por completo la presencialidad, acorta drásticamente los plazos de aprobación y conecta a todas las áreas involucradas en un solo expediente digital. El nuevo sistema, unificado y 100% digital, está destinado a la tramitación de permisos de edificación, reformas, ampliaciones y demoliciones, tanto para viviendas residenciales como para comercios e industrias.



Hasta ahora, para llevar adelante estos trámites, los vecinos y profesionales del distrito debían recurrir a canales dispares —como la plataforma Escobar 360 para permisos provisorios, el portal SIGOT para la carga de planos y la presentación presencial en formato papel para iniciar expedientes de prefactibilidad en distintas dependencias municipales—. Con el nuevo esquema integrador, la totalidad del trámite se gestionará desde una única interfaz web en www.escobar360.gob.ar.



“Hace dos años lanzamos el Estado DASE (dinámico, ágil, sencillo y eficiente), con una simplificación y digitalización de decenas de trámites de comercios, industrias y viviendas. Hoy damos un paso más. Se trata de un hito en el programa continuo de modernización del Estado y optimización de recursos públicos”, sostuvo el intendente Ariel Sujarchuk, quien agregó: “Este tipo de hechos le ahorran mucho tiempo a nuestros vecinos y vecinas y muchos recursos a la Municipalidad, que se pueden destinar a otras acciones”.



Cero presencialidad y permisos en 72 horas



El nuevo sistema permite que el usuario valide su identidad en Escobar 360, complete una declaración jurada según la tipología del proyecto (obra nueva, ampliación, reforma o demolición) y genere de forma automática el Expediente Digital (SGE), interconectando internamente a las secretarías y direcciones del Municipio sin que la persona deba trasladarse de una oficina a otra.



Entre los principales beneficios se destacan:



Permisos de obra acelerados: Para viviendas unifamiliares y locales comerciales, el permiso de inicio de obra se otorgará a las 72 horas hábiles de iniciado el trámite.



Reducción de plazos definitivos: Los plazos de aprobación final de planos se reducen a un rango de entre 60 y 90 días, siempre que el profesional interviniente cumpla en tiempo y forma con las presentaciones técnicas requeridas.



Trámite 100% a distancia: Se elimina la necesidad de acudir presencialmente a oficinas del Municipio, ahorrando tiempo a los vecinos y optimizando la carga operativa del personal municipal.



Impacto en el desarrollo urbano local



Las viviendas unifamiliares representan aproximadamente el 70% del volumen total de los expedientes de obras que ingresan al Municipio, por lo que el impacto de esta agilización se verá de inmediato en los vecinos y vecinas. “La unificación de estos sistemas internos bajo la plataforma Escobar 360 responde al compromiso de seguir haciendo un Estado municipal eficiente y ágil», explicó Diego Benítez, secretario de Planificación e Infraestructura. «El vecino o el arquitecto interactúa con una sola ventana digital; el cruce de datos y la validación entre áreas corre por cuenta de los sistemas del Municipio», completó Adalberto Martín, subsecretario de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos.

Información para interesados



Aquellas personas que necesiten información adicional sobre cómo funciona el nuevo sistema pueden pedir tutoriales o incluso participar de encuentros presenciales escribiendo al mail obrasparticulares@escobar.gob.ar o comunicándose al WhatsApp 11 5742-7237.