Atlético Escobar perdió en Chivilcoy y cerró una temporada histórica en su primer año de competencia en el Federal A

Con una derrota por 3 a 0 en Chivilcoy ante Independiente, Atlético Escobar no alcanzó la clasificación a los playoffs por el segundo ascenso y cerró su temporada debut en el Federal A. Más allá de la pálida imagen de la última fecha, el Fucsia cumplió con autoridad y solvencia su primer desafío -mantener la categoría-, pero le faltó ese salto de calidad para alcanzar objetivos mayores.

A 10 minutos de comenzado el partido, Independiente se puso en ventaja gracias a un preciso disparo de afuera del área de Tenca Hernández. Con la ventaja, el local cedió la pelota y el terreno a un Atlético muy inexpresivo, sin ideas y pura voluntad individual. Escobar no podía y el Rojo no resolvía, hasta que Valentín Soriano quedó mano a mano frente a Camilo Salamanca y definió cruzado. Cinco minutos después, un cabezazo de Nicolás D’Anunzio estampó el resultado de un partido que ya estaba liquidado.

El capricho del fixture devolvió a Atlético a la misma ciudad y estadio donde arrancó su sueño federal: Independiente de Chivilcoy. Desde aquella tarde de estreno, seis meses atrás, mucha agua pasó bajo el puente. Para Escobar es momento de parar la pelota, analizar con calma las luces y sombras de una temporada histórica y proyectar un 2027 con metas más ambiciosas.

Síntesis:

Independiente: Marcos Cordero, Agustín Vera, Lucas Acuña, Rodrigo Giménez, Nicolás D´Anunzio, Dardo Torres, Tenca Hernández, Uriel Ramírez, Leonardo Retamozo, Leonardo Rodríguez y Francisco Funes. DT: Juan José Lungarzo

Cambios: Valentín Soriano x Funes, Franco Pérez x Retamozo, Leonardo Cisneros x Ramírez y Luciano Sanhueza x Acuña.

Atlético Escobar: Camilo Salamanca, Raúl Villarreal, Matías Billordo, Dante Verón, Agustín Lara, Matías Rodríguez, Carlos Di Pietro, Santiago Piersigilli, Carlos Vera Arévalos, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Luciano Ábalos

Cambios: Juan Vila x Di Pietro, Osias Barreto x Verón, Alejandro Medina x Vera, Tobías Luna x Piersigilli y Nicolás Kilanowski x Portillo.

Goles: 12’PT Hernández (I) 33’ST Soriano (I) y 37’ST D´Anunzio 37m (I).

Amonestados: Giménez y Ramírez (I); Portillo (AE)

Árbitro: Ulises Jerónimo