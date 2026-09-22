MALBA Escobar celebra su segundo aniversario con una muestra de arte argentino

En el segundo aniversario de MALBA Puertos Escobar y de los 25 años del Museo MALBA, se inauguró la exposición “HOLA, ¿ESTÁS? Arte argentino entre los 90 y los 2000 (y algunas interferencias históricas)”. Con curaduría de Alejandra Aguado, la muestra reúne alrededor de 60 obras entre pinturas, esculturas y videos que exploran la producción nacional de las décadas de 1990 y 2000, en diálogo con piezas de artistas como Antonio Berni, Roberto Aizenberg, Pablo Suárez y Guillermo Kuitca, entre otros. Además, en las Salas del Bosque se exhibe una instalación de esculturas de alambre realizada por el artista Mariano Ullúa. La exposición se puede visitar con entrada libre y gratuita hasta el 28 de febrero de 2027.

Durante el acto, Eduardo Costantini destacó la respuesta del público: “Tuvimos una sorpresa muy linda porque la gente está ávida de cultura: en el primer año tuvimos más de 250.000 personas y hoy estamos llegando a más de 400.000 visitas. Además, seguimos desarrollando programas interactivos para los chicos, los artistas y los vecinos. En ese sentido, le quiero agradecer especialmente al intendente porque desde el nacimiento de este espacio nos brindó su colaboración y ahora también nos acompañará en la construcción de un nuevo depósito para las obras de arte”.

Por su parte, el intendente Ariel Sujarchuk expresó: “Quiero felicitarte y agradecerte, Eduardo. Esto que se discute tanto sobre el binomio público-privado es una discusión estéril cuando trabajamos todos juntos por el bien de la gente. El contacto con el arte nos vuelve mejores y más sensibles. Por eso siempre invertimos en cultura: podés tener todo lo material que quieras, pero sin la posibilidad de apreciar una obra, leer o escuchar música, la vida no se puede sostener”. Para finalizar, la coordinadora general, Eleonora Jaureguiberry, señaló: “Este museo es el producto de la generosidad de Eduardo al pensar en nuevas audiencias para el arte. Es un espacio gratuito, con un programa educativo que se relaciona con su comunidad desde el primer día. Le agradezco a Ariel Sujarchuk por el empujón y a las casi 200 escuelas que nos han visitado”.