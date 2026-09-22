El Polo de Educación Superior de Escobar suma dos nuevas carreras universitarias vinculadas a la tecnología

Comenzó la preinscripción para nuevas carreras universitarias en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar de cara al ciclo lectivo 2027. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Redes y Operaciones Informáticas y la Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos, dos propuestas educativas orientadas a sectores tecnológicos clave que se dictarán en convenio con la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

El trámite de preinscripción estará disponible hasta el 30 de septiembre. Quienes completen esta instancia deberán asistir al Curso de Preparación Universitaria (CPU), el cual se llevará a cabo de octubre a diciembre de 2026 como paso previo a la cursada de las materias. La convocatoria también está abierta para quienes se encuentren cursando el último año de la escuela secundaria.

Ambas opciones ofrecen una sólida formación técnica para brindar una rápida inserción laboral en el ámbito de la innovación y la economía del conocimiento. Por un lado, la orientación en Redes brinda capacidades para la administración y protección de sistemas informáticos, mientras que la oferta en Videojuegos está enfocada en la programación, desarrollo lógico y creación dentro del rubro del entretenimiento digital. Las personas interesadas en inscribirse u obtener más detalles sobre el programa de estudios pueden ingresar al sitio web www.escobar360.gob.ar. Para cualquier duda o consulta, se puede escribir a pese@escobar.gob.ar.