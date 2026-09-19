Detuvieron en Maschwitz al exmanager de Callejero Fino por amenazas contra el músico

El exmanager de Callejero Fino fue detenido este viernes, acusado de haber perpetrado reiteradas amenazas contra el músico derquino, quien a su vez se encuentra preso desde fines de agosto por portación ilegal de arma de guerra.

Este viernes, la Policía Bonaerense concretó un allanamiento en el barrio cerrado Maschwitz Club, de Escobar, donde se logró la detención de Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, quien fuera representante de Callejero Fino, cuyo nombre real es Natanael Simón Alvarenga.

El pilarense Cosme Irribarren, fiscal a cargo de la UFI de Benavidez, ordenó la detención de Fernández por amenazas coactivas tras la denuncia de Alvarenga, quien habría expuesto en sus declaraciones que portaba el arma por protección.

De este modo, personal de la Comisaría 4ta. de Tigre acudió hasta la vivienda en cuestión y detuvo al implicado, de 39 años. Además, en el lugar se secuestró un auto Volkswagen Bora negro y un celular. El imputado posee antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.

El músico Callejero Fino, fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, Partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y su acompañante.

Alvarenga se encuentra detenido acusado del delito de portación ilegal de arma de guerra.