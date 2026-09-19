Cultura y educación en la Feria del Libro de Escobar

Con 40 editoriales, 43 puestos y más de 80 actividades, la Feria del Libro 2026 continúa en la Plaza Lambertuchi de Belén de Escobar. La propuesta, una de las principales atracciones de la Semana de la Educación, se desarrolla hasta el sábado 19 de septiembre con entrada libre y gratuita.

Vecinos y vecinas pueden participar de presentaciones literarias, talleres de lectura y escritura, conferencias, propuestas pedagógicas, espectáculos infantiles y encuentros con autores y referentes de la cultura. El predio también cuenta con un torneo abierto de ajedrez, una feria de vinilos y un patio de comidas.

“Esta feria garantiza a los más chicos y a todas las familias el acceso a algo tan importante como la lectura. Hay una gran variedad de editoriales, libros a muy buenos precios y producciones de autores locales que nos llenan de orgullo. Invitamos a todos a acercarse y disfrutar de esta gran propuesta cultural”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.

Además, el intendente recorrió el Parlamento Juvenil Bonaerense en el Club Sportivo Escobar y compartió la jornada con más de 300 estudiantes de escuelas secundarias. Allí, los jóvenes debatieron, intercambiaron ideas y construyeron propuestas sobre la escuela y la sociedad que desean, en una experiencia destinada a fortalecer la participación democrática.

Entre las figuras destacadas de la Feria del Libro se encuentran Felicitas Bonavitta, autora de La casta: los protagonistas de la estafa mileísta; y Fernando Borroni, que participa con su libro Coronados de odio. La programación también incluye actividades sobre bibliotecas escolares, inteligencia artificial, construcción de la paz y prevención de la violencia de género.

La feria permanecerá abierta este viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 12 a 20 horas. La última jornada contará con literatura y teatro leído, talleres de escritura, actividades para jóvenes y espectáculos musicales, con un cierre de rock a cargo de Pura Suerte.