Escobar homenajeó la vocación y el compromiso de 87 integrantes de su comunidad educativa

En una tarde cargada de emoción y aplausos de pie, la Municipalidad de Escobar distinguió a 87 docentes, estudiantes, auxiliares e integrantes de cooperadoras escolares del distrito. Bajo el lema “Hacemos Educación”, el Teatro Seminari se vistió de fiesta para rendir homenaje a quienes, día a día, transforman el futuro del partido.

Se trata de hombres y mujeres que, desde sus distintos roles, promovieron en las aulas valores indispensables como la inclusión, la convivencia, la solidaridad y el respeto por la diversidad.

Dos ejemplos de ello se destacaron entre los momentos más conmovedores de la ceremonia. Justo en el Día del Profesor, el teatro entero ovacionó a María Rosa Marchetto por sus 50 años de antigüedad dedicados a la educación pública, dejando una huella imborrable en numerosas instituciones y, de manera muy especial, en el Instituto Superior de Formación Docente N° 55. Lo mismo ocurrió con Perla Reynoso, docente de la Escuela Primaria N° 8, quien lleva 28 años entregando su amor frente a las aulas y liderando innovadores proyectos pedagógicos.

Durante el encuentro, el secretario general del Municipio, Beto Ramil, expresó que “los docentes son héroes y heroínas sin capa que llevan adelante todos los días la tarea de enseñar. Como plantea nuestro intendente Ariel Sujarchuk, garantizar una educación de calidad requiere escuelas, presupuesto, decisión política, salarios dignos y docentes valorados. Gracias por su compromiso, su vocación y por construir oportunidades para nuestros chicos y chicas”.

El cierre del evento reflejó el espíritu de la jornada: una comunidad educativa unida y con la certeza de que cada esfuerzo cotidiano es el cimiento de un Escobar con más oportunidades para sus jóvenes.