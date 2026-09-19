Fito Páez, Serú Girán por Lebón y Aznar y Los Manseros Santiagueños encabezan los shows principales de la 63° Fiesta Nacional de la Flor

La 63° Fiesta Nacional de la Flor ya tiene confirmados los números principales de su grilla artística, quienes acturarán durante las primeras tres noches de la tradicional celebración de Escobar. La apertura del viernes 2 de octubre por la noche estará a cargo de Los Manseros Santiagueños, mientras que el sábado 3 será el turno de Serú Girán por Lebón y Aznar. El cierre de las jornadas iniciales llegará el domingo 4 de la mano de Fito Páez. Todos estos espectáculos comenzarán a las 19:30 horas.

Los recitales contarán con entradas a precios populares de $15.000 (y un sector delimitado de gradas a $30.000). Este valor accesible es posible gracias al financiamiento y acompañamiento de más de 20 sponsors del sector privado. Entre las firmas que respaldan esta edición se destacan entidades como Banco Provincia, BBVA, Macro, y Credicoop, junto a empresas de diversos rubros como SportClub, Aigis, Plusvida, Don Ángel y Publicitar, entre otras. Por otra parte, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financia la exposición de la Fiesta de la Flor.

Las entradas se pondrán a la venta de manera online el viernes 18 de septiembre a través del sitio web www.escobar.gob.ar/fnf. También se venderán entradas presencialmente en la boletería del Teatro Seminari ubicada en Mitre 451, Belén de Escobar.

La Fiesta de la Flor será inaugurada el viernes 2 de octubre a la tarde, para luego dar lugar al primer show. Sin embargo, la entrada general para el público se realizará el sábado 3. Desde ese día y hasta el 12 de octubre, Escobar volverá a vivir la exposición de floricultura más importante de América Latina en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar). Como es habitual, el evento ofrecerá además el tradicional desfile de carrozas, la elección de embajadoras y embajadores y variadas actividades culturales gratuitas para toda la familia.