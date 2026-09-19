HCD:  Presentación del programa “Escobar y sus barrios”

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que el próximo lunes se realizará una presentación del programa «Escobar y sus barrios» en el Teatro Seminari. A través de él, se realizaron reuniones con vecinas y vecinos para recuperar relatos de todos los rincones de las localidades del distrito. A partir de esta iniciativa se apunta a generar un archivo catastral, mediante el cual se pueda ordenar y definir oficialmente los límites territoriales de cada barrio del distrito. En ese sentido, se dará a conocer el Registro Municipal de barrios del Partido de Escobar que se creó mediante una Ordenanza recientemente.

🗓️ Lunes 21 de septiembre

🕡 18:30 hs.

📍 Teatro Seminari, Mitre 451 (Belén de Escobar)