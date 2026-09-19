Finde en Escobar: Feria del Libro, Festival del Día del Estudiante y un show de Los Palmeras

Llega otro fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan la Feria del Libro, el Festival del Día del Estudiante y un concierto de Los Palmeras, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 9 horas, con la segunda jornada de la 11° Feria del Libro que se desarrolla hasta las 20 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), la cual contará con presentaciones de autores reconocidos, stands de editoriales, food trucks y una feria de vinilos. La experiencia se repetirá el sábado, desde las 12 horas con entrada libre y gratuita, donde también habrá un torneo de ajedrez abierto a la comunidad. Más tarde, a las 19 horas en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar (Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte colectiva “El Grupo de las Flores de Escobar”. Por la noche, a las 21:30 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), tendrá lugar un concierto del grupo de cumbia Los Palmeras.

El sábado, el Cine Italia proyectará las películas “Hechizo de Amor: La Magia Continúa” a las 16:30 horas, y “Resident Evil: Noche Cero” a las 19:30 y 22 horas. Además, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte “Naturaleza y Criaturas Místicas” de la artista plástica Lumily que tendrá un show de cierre a cargo de REDVX HR. La exposición se podrá visitar hasta el 1° de octubre, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. El domingo, a partir de las 13 horas en la Plaza Lambertuchi, se llevará adelante el Festival del Día del Estudiante con presentaciones de academias de danza, shows de artistas locales, K-Pop, y diferentes propuestas artísticas. Luego, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Más tarde, a las 19 horas, el Cine Club Italia proyectará con entrada libre y gratuita la película “La Liga de la Justicia”, como parte del ciclo “Batman Day”. A la misma hora, en el Teatro Seminari, habrá un concierto del compositor y cantante Ale Villalba junto a la Orquesta Escuela de Ingeniero Maschwitz. Lo recaudado será a beneficio de la cooperadora APANNE.