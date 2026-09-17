Plan de Ordenamiento de Tránsito: nuevos cambios de circulación en Ingeniero Maschwitz y de estacionamiento en Belén de Escobar

Desde el 21 de septiembre habrá modificaciones en cuatro calles de Ingeniero Maschwitz, mientras que en Belén de Escobar se reordenará el estacionamiento de manera paulatina a partir de octubre.

En el marco del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, la Municipalidad de Escobar implementará nuevas modificaciones en la circulación vehicular y el estacionamiento en distintos sectores de Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar. Las medidas buscan ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y reducir situaciones de conflicto en calles donde los sentidos de circulación y el estacionamiento dificultan el desplazamiento de vehículos.

En Ingeniero Maschwitz, los cambios comenzarán a regir el lunes 21 de septiembre y alcanzarán a cuatro calles, con modificaciones sobre un total de 12 cuadras. La reorganización permitirá establecer nuevos recorridos para conectar distintos sectores del casco urbano y facilitar la circulación vehicular.

La calle Córdoba tendrá sentido único desde avenida El Dorado hasta Bolívar. En Italia, la cuadra comprendida entre Ricardo Fernández y Entre Ríos tendrá sentido único de este a oeste.

Por su parte, Entre Ríos tendrá sentido único desde Patricios hasta Mendoza y también en la cuadra comprendida entre Chacabuco y Almirante Brown. Además, Los Andes tendrá sentido único desde Mendoza hasta Patricios. De esta manera, se podrá unir Villanueva con Mendoza a través de Entre Ríos y Mendoza con Villanueva a través de Los Andes.

Belén de Escobar

En el barrio Lambertuchi se implementará un reordenamiento del estacionamiento para facilitar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial en las calles alcanzadas por la medida.

La implementación será paulatina a partir de octubre y contemplará restricciones de estacionamiento en avenida de los Inmigrantes, Las Orquídeas y Los Perales. En avenida de los Inmigrantes no estará permitido estacionar sobre la mano norte desde colectora Oeste hasta Los Aromos, mientras que sobre la mano sur la restricción se extenderá desde colectora Oeste hasta Las Azucenas.

En Las Orquídeas, no estará permitido estacionar sobre la mano oeste desde Los Junquillos hasta avenida Tapia de Cruz. En tanto, en Los Perales estará prohibido estacionar sobre la acera norte entre Las Orquídeas y Las Azucenas.