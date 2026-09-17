El Presupuesto Participativo 2026 extiende su votación hasta el viernes 25

La votación de los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre para que más vecinos y vecinas puedan elegir las propuestas que consideran prioritarias para sus barrios.



Esta edición contempla una inversión histórica de $450 millones para cada localidad. Los fondos estarán destinados a concretar las iniciativas seleccionadas directamente por la comunidad, vinculadas tanto a mejoras urbanas como al fortalecimiento de las instituciones locales.



La elección se realiza mediante un nuevo sistema que permite distribuir hasta 100 puntos en cada una de las dos categorías disponibles. Generales y Obras reúne proyectos de veredas, calles, iluminación, plazas, corredores y otras intervenciones barriales; mientras que Fortalecimiento de Entidades incluye propuestas destinadas a acompañar a organizaciones del distrito. Es posible votar más de una iniciativa siempre que la suma no supere los 100 puntos por categoría.



Para participar, se puede votar de manera digital a través de Escobar 360, en escobar360.gob.ar⁠, o presencialmente con la boleta única de papel disponible en los espacios Conecta y Puntos Vecinales de cada localidad. Previamente, más de 1.300 vecinos y vecinas formaron parte de los 28 talleres donde se elaboraron los proyectos que ahora se someten a votación.