Con la presencia de Sujarchuk, más de 150 industriales de Escobar debatieron sobre la situación del sector

La jornada denominada “Ideas en Movimiento” tuvo lugar en el Teatro Seminari y convocó a profesionales y representantes de la industria, con exposiciones sobre economía, toma de decisiones, desarrollo personal y nuevas perspectivas para el ámbito empresarial.



El intendente Ariel Sujarchuk participó de la jornada “Ideas en Movimiento”, organizada en el Teatro Seminari por la Unión Industrial de Escobar (UIDE), que reunió a más de 150 industriales y profesionales vinculados al sector. La participación del intendente se dio en el marco del acompañamiento del Municipio al sector industrial local, en un encuentro que propuso un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos actuales de la industria y las herramientas para fortalecer la toma de decisiones.



Durante su participación, Sujarchuk felicitó a Cecilia Göttert, presidenta de la UIDE, y a toda la comisión directiva por impulsar una propuesta diferente y destacó la capacidad de las instituciones para renovarse y generar nuevos espacios de encuentro.



“Las entidades superan a las personas y cuando tienen capacidad de renovarse a sí mismas, entonces logran resultados como este”, sostuvo el intendente, quien también valoró la propuesta de unir emociones y razones para pensar nuevos caminos y remarcó la importancia de discutir qué modelo de país se quiere construir.



En ese sentido, Sujarchuk afirmó: «Quiero un país con industrias. Por eso es importante que el Estado municipal acompañe este tipo de iniciativas y a los industriales de Escobar para fortalecer el entramado productivo local».



La jornada contó con exposiciones de Rosendo Grobo, CEO de Constelaciones; el economista y analista Esteban Domecq; la licenciada Laura Bessi, máster en Bioneuroemoción y la comediante Nancy Gay. A través de distintas disciplinas y miradas, abordaron temas vinculados a la gestión empresarial, el análisis económico, el desarrollo personal y la toma de decisiones.