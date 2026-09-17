Comenzó la Semana de la Educación en Escobar: una por una, todas las actividades

El Municipio de Escobar dio inicio a la Semana de la Educación 2026. Bajo el lema “La escuela como espacio del vínculo: una conversación necesaria”, se inauguró este tradicional evento con un acto realizado en el Colegio Preuniversitario UBA Escobar “Dr. Ramón A. Cereijo”.

Durante la jornada, se firmó un Acta Acuerdo Marco de Colaboración Institucional entre el Municipio y Red Itínere–Colegio del Faro para el desarrollo de la Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, que comenzará a dictarse en el distrito en 2027.

La agenda continuará hasta el sábado 19 de septiembre con propuestas de formación, intercambio, participación, cultura y acceso a nuevas oportunidades educativas, destinadas a docentes, estudiantes, jóvenes y a toda la comunidad. Entre las actividades se encuentran las Jornadas de Educación, la 11ª edición de la Feria Universitaria, la 11ª edición de la Feria del Libro, el Parlamento Juvenil Bonaerense y un reconocimiento a distintos actores de la comunidad educativa.

“Para crear una ciudad de futuro hay que trabajar sobre los saberes del futuro, y ese futuro es hoy. En Escobar estamos muy orgullosos del proceso educativo que llevamos adelante y también de las personas y las instituciones que se han creado. Por eso esta Semana de la Educación comienza con una gran noticia: la firma de este convenio en un colegio emblemático como el Doctor Ramón Cereijo, el primer colegio preuniversitario de la UBA en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE – COLEGIO PREUNIVERSITARIO UBA ESCOBAR “DR. RAMÓN A. CEREIJO”

Jornadas de Educación – dimensión político-pedagógica

14 a 16:30 horas – Cervantes 635, Belén de Escobar.

La primera jornada estará centrada en la dimensión político-pedagógica y tendrá como eje “Desafíos, interrogantes y experiencias en tiempos de la Inteligencia Artificial”. La propuesta está destinada a equipos directivos y docentes de los niveles secundario y superior.

A las 14 horas se desarrollará el taller y presentación del libro Tecnopedagógicas. Superpoderes docentes en la era de la IA, a cargo de Alejandro Artópoulos, destinado a docentes de nivel secundario. La jornada finalizará a las 16:30.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE – POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Jornadas de Educación – dimensión comunitaria

9 a 16 horas – Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz.

La segunda jornada abordará la dimensión comunitaria y pondrá el foco en los vínculos entre escuela, familias y comunidad. La propuesta está destinada a docentes de los distintos niveles y modalidades y estudiantes avanzados de los profesorados.

A las 9:30 se realizará la presentación inicial y, de 10 a 12, tendrá lugar el panel de especialistas “La escuela como espacio del vínculo: una conversación necesaria”.

De 13 a 15:30 se desarrollarán talleres simultáneos sobre vínculos, pantallas, inteligencia artificial, formación docente, lectura, ESI, cuerpo y soberanía digital. La jornada finalizará a las 16 horas con un cierre artístico.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE – PLAZA ANTONIO LAMBERTUCHI

11ª edición de la Feria Universitaria de Escobar

9 a 18 horas – Colón entre Tapia de Cruz y Travi, Belén de Escobar.

La Feria Universitaria reunirá a universidades, institutos terciarios y centros de formación para acercar a estudiantes y vecinos información sobre carreras, tecnicaturas y distintas oportunidades de formación superior y universitaria.

Participarán, entre otras instituciones, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Universidad Nacional de Luján (UNLu), Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), Universidad Siglo 21, Universidad Abierta Interamericana (UAI), Universidad del Salvador (USAL), Universidad Católica de Salta (UCASAL), Universidad Argentina John F. Kennedy, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y Universidad del Delta, además del Centro Universitario de Idiomas (CUI), institutos superiores y centros de formación profesional.

11ª edición de la Feria del Libro de Escobar

9 a 20 horas – Plaza Antonio Lambertuchi.

Con editoriales, autores, instituciones, talleres, propuestas pedagógicas, espectáculos y actividades abiertas a toda la comunidad.

A las 18 horas, en el Teatro Municipal Seminari, se realizará un reconocimiento a distintos actores de la comunidad educativa de Escobar por su compromiso, dedicación y aporte cotidiano a la educación del distrito.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE – PLAZA ANTONIO LAMBERTUCHI

11ª edición de la Feria del Libro de Escobar

9 a 20 horas.

La Feria del Libro continuará durante toda la jornada con sus propuestas culturales y educativas.

A las 16 horas, Araceli Bellotta presentará su libro Perón: Una biografía para el siglo XXI, mientras que a las 17 horas, Felicitas Bonavitta presentará La Casta: Los protagonistas de la estafa mileísta.

Además, de 12 a 20 horas, se realizará la Feria de Vinilos de La House Feria, con compra, venta y canje de discos, CD y casetes.

Parlamento Juvenil Bonaerense

9 a 14 horas – Club Sportivo Escobar, Colón 533, Belén de Escobar.

Participarán alrededor de 300 estudiantes de escuelas secundarias en una jornada destinada a fortalecer la participación democrática de adolescentes y jóvenes, a través del debate, el intercambio, la construcción de consensos y la elaboración de propuestas sobre la escuela secundaria y la sociedad que desean construir.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE – PLAZA ANTONIO LAMBERTUCHI

11ª edición de la Feria del Libro de Escobar

12 a 20 horas.

La jornada de cierre de la Feria del Libro contará con actividades culturales y propuestas abiertas a la comunidad.

A las 18 horas, Fernando Borroni presentará su libro Coronados de Odio: La Argentina de Milei en un mundo de ultraderechas y neocolonialismo.

Además, se realizará un Torneo de Ajedrez suizo a 5 rondas, con inscripción de 13:30 a 14:20 e inicio a las 14:30, en las categorías Libre y Menores (hasta 12 años).

Durante el viernes 18 y sábado 19 también funcionará la Feria de Vinilos de La House Feria, de 12 a 20 horas.