Escobar destina $120 millones para fortalecer clubes y acompañar a deportistas del distrito

El Municipio de Escobar puso en marcha una nueva edición del Fondo Municipal de Promoción del Deporte Local, que este año cuenta con una inversión de $120 millones destinada a fortalecer clubes e instituciones deportivas y acompañar la trayectoria de deportistas de alto rendimiento del distrito.

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto de entrega en el Teatro Seminari, donde se hizo una primera entrega de $44 millones a 11 clubes e instituciones deportivas de distintas localidades del distrito para obras de infraestructura y mejoras edilicias. La iniciativa se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2017. Tal como establece la ordenanza municipal que regula el Fondo, el 80% de los recursos se destina a obras de infraestructura y mejoras edilicias para clubes de barrio, mientras que el 20% restante está destinado a acompañar la trayectoria de deportistas de alto rendimiento.

En esta primera entrega, las instituciones beneficiarias son: Club Italiano Escobar ($4 millones), Club Academia Lambaré ($4 millones), Defensores Unidos de Garín ($4 millones), Club Social y Deportivo Cri Cri ($4 millones), Club San Agustín ($4 millones), Club Social y Deportivo Matheu ($4 millones), Club de Remo y Náutica de Belén de Escobar ($4 millones), Club Deportivo Holanda ($4 millones), Club Belén de Escobar ($4 millones), Club Deportivo Armenio ($5 millones) y Junta Vecinal Los Tulipanes ($3 millones).

«No hay dinero mejor invertido que el que les damos a las instituciones. Detrás de cada club hay familias, vecinos y dirigentes que hacen un esfuerzo enorme. Por eso, en un contexto socioeconómico tan complejo donde muchos eligen ajustar, nosotros elegimos apoyar a los clubes de barrio y nos comprometemos a seguir acompañándolos”, expresó Sujarchuk.

El resto de los recursos previstos para el Fondo será destinado a nuevos clubes e instituciones hacia finales de año, en una segunda etapa de entrega. Para participar, las instituciones deberán completar dos pasos a través de Escobar 360: primero, inscribirse en el Registro Municipal de Clubes y, una vez que sean dadas de alta, presentar la documentación correspondiente en la solapa “Fondo Municipal de Promoción del Deporte Local 2026”.

En sus nueve años de implementación, el Fondo Municipal de Promoción del Deporte Local ya acompañó a más de 170 deportistas y 60 clubes de barrio de todo el distrito, consolidándose como una herramienta de apoyo permanente para el desarrollo deportivo local.