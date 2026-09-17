Escobar celebra la llegada de la primavera con una peña cultural abierta a la comunidad

Este sábado 19 de septiembre se realizará la Peña Primavera Peronista en la sede del Partido Justicialista de Escobar, ubicada en la esquina de Italia y Sarmiento (Belén de Escobar). La propuesta invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro que combinará cultura, gastronomía y debate político.



La jornada dará inicio a las 13 horas con una feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos de música en vivo. La programación continuará a las 17 horas con la presentación del libro «Proscripta y Sublevada», un espacio de charla y reflexión que contará con la participación de sus autores, los reconocidos periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano. La entrada es libre y gratuita al público.