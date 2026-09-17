Interes general

Escobar celebra la llegada de la primavera con una peña cultural abierta a la comunidad

16 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

Este sábado 19 de septiembre se realizará la Peña Primavera Peronista en la sede del Partido Justicialista de Escobar, ubicada en la esquina de Italia y Sarmiento (Belén de Escobar). La propuesta invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro que combinará cultura, gastronomía y debate político.

La jornada dará inicio a las 13 horas con una feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos de música en vivo. La programación continuará a las 17 horas con la presentación del libro «Proscripta y Sublevada», un espacio de charla y reflexión que contará con la participación de sus autores, los reconocidos periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano. La entrada es libre y gratuita al público.