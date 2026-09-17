HCD: Se declaró de interés municipal la promoción de la salud mental

El pasado lunes, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria en la que se aprobaron 16 expedientes. Entre ellos se destacan:
- La declaración de interés municipal de la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental.
- Se ratificó el compromiso con los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas.
- La adhesión de la Municipalidad de Escobar al régimen previsional especial para los soldados conscriptos, suboficiales y oficiales excombatientes de Malvinas.
- Se reconoció a Eduardo Figueroa “Romita” por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de trabajadores/as
- Se distinguió a Elsa “Blanca” Brucoli por su trayectoria en el futbol femenino y aporte al deporte
- Se declaró de interés el 144° aniversario de la Escuela N°1 Gral. José de San Martín.
- Se declaró de interés legislativo la Jornada de Discapacidad 2026, “La palabra la tienen ellos”
A continuación se realizó la Cuarta Sesión Extraordinaria en la que se aprobó la nómina de mayores contribuyentes para el período 2026.