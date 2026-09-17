HCD: Se declaró de interés municipal la promoción de la salud mental

El pasado lunes, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria en la que se aprobaron 16 expedientes. Entre ellos se destacan:

La declaración de interés municipal de la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental.

Se ratificó el compromiso con los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La adhesión de la Municipalidad de Escobar al régimen previsional especial para los soldados conscriptos, suboficiales y oficiales excombatientes de Malvinas.

Se reconoció a Eduardo Figueroa “Romita” por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de trabajadores/as

Se distinguió a Elsa “Blanca” Brucoli por su trayectoria en el futbol femenino y aporte al deporte

Se declaró de interés el 144° aniversario de la Escuela N°1 Gral. José de San Martín.

Se declaró de interés legislativo la Jornada de Discapacidad 2026, “La palabra la tienen ellos”

A continuación se realizó la Cuarta Sesión Extraordinaria en la que se aprobó la nómina de mayores contribuyentes para el período 2026.