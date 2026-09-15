Lanzamiento del libro “Hasta que nos enamoremos”, del autor cristiano escobarense, Gabriel López Molina

Gabriel López Molina (57), vive en Belén de Escobar, casado y padre de tres hijos, de profesión Diseñador gráfico y diseñador web. Gabriel es autor y compositor y es el fundador, editor y director de la Revista Cristiana Sal y Luz, un espacio donde la música, la enseñanza bíblica y los testimonios buscan llevar esperanza a toda persona dispuesta a escuchar la Palabra de Dios.

Luego del diagnóstico de una enfermedad renal y a pesar de no tener formación literaria ni musical, por “la gracia de Dios”, comenzó a escribir su libro “Hasta que nos enamoremos”, una historia romántica con fuerte impronta espiritual.

El lanzamiento del libro se llevara a cabo el próximo 3 de Octubre en el Museo Campiglia de Belén de Escobar.

Te comparto la página del autor: https:/gabriellopezmolina.site/

Su libro se puede descargar a través de Amazon link https://www.amazon.com/dp/BOH1T27SCH Su música la podes escuchar desde su SoundCloud https://soundcloud.com/gabriel-lopez-526925470