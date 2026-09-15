Interes general

Lanzamiento del libro “Hasta que nos enamoremos”, del autor cristiano escobarense, Gabriel López Molina

14 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

Gabriel López Molina (57), vive en Belén de Escobar, casado y padre de tres hijos, de profesión Diseñador gráfico y diseñador web.   Gabriel es autor y compositor y es el fundador, editor y director de la Revista Cristiana Sal y Luz, un espacio donde la música, la enseñanza bíblica y los testimonios buscan llevar esperanza a toda persona dispuesta a escuchar la Palabra de Dios.

Luego del diagnóstico de una enfermedad renal y a pesar de no tener formación literaria ni musical, por “la gracia de Dios”, comenzó a escribir su libro “Hasta que nos enamoremos”, una historia romántica con fuerte impronta espiritual.

El lanzamiento del libro se llevara a cabo el próximo 3 de Octubre en el Museo Campiglia de Belén de Escobar.  

Te comparto la página del autor: https:/gabriellopezmolina.site/

Su libro se puede descargar a través de Amazon link https://www.amazon.com/dp/BOH1T27SCH Su música la podes escuchar desde su SoundCloud https://soundcloud.com/gabriel-lopez-526925470