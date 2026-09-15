Loma Verde celebró sus 9 años con un desfile, shows y su tradicional campeonato de asado

Loma Verde celebró su 9° aniversario con una gran fiesta en la Agrupación Gaucha El Molino, donde vecinos y familias disfrutaron de una jornada al aire libre, con entrada libre y gratuita. Organizado por el Municipio de Escobar, el evento contó con desfile tradicionalista, shows en vivo con artistas locales, campeonato de asado, danzas de distintos estilos, bandas de música, espectáculos familiares, patio gastronómico, feria de emprendedores y torneos de truco y chinchón. Con el sol acompañando, algunos compartieron las mesas, otros llegaron con su reposera y el mate, mientras los chicos aprovechaban el parque para jugar al fútbol.



“La verdad que el evento está muy lindo, comimos asado y sandwiches que estaban muy ricos”, contó Analia Pereyra, que llegó desde Tigre junto a su hija y su pareja para pasar un día de sol y disfrutar de la cultura local.



Uno de los grandes protagonistas fue el Campeonato de Asado, en el que participaron nueve entidades de bien público e instituciones de la localidad: Apanne, Vecinos en Acción, Agrupación Gaucha El Molino, Jardín Municipal Jacarandá, Jardín de Infantes 921, Escuela Secundaria 12, CAPS Marta Velazco, Capilla Inmaculada Concepción de María y Polideportivo Loma Verde.



El jurado evaluó la cocción, el sabor y la presentación de chorizos, vacío y tira de asado, y los premios fueron electrodomésticos destinados a las propias instituciones. Cada equipo tenía sus secretos. “Mi secreto es adobarlo con chimichurri y le ponemos laurel en el fuego para que despida el aroma”, contó Gabriel Ortiz, de la Escuela Secundaria 12. Aunque hubo un ingrediente en el que todos coincidieron: el amor y las ganas de representar a cada institución.



Finalmente, el primer puesto fue para el Jardín de Infantes 921, el segundo para la Agrupación Gaucha El Molino y el tercero para la Capilla Inmaculada Concepción de María.



La celebración también fue un gran punto de encuentro para la comunidad, con puestos gastronómicos a cargo de entidades de bien público y emprendimientos locales. Fernando de “Quesoski”, un emprendimiento de quesos artesanales de Loma Verde, destacó que este evento «nos abre muchísimo a la comunidad, conocemos un montón de vecinos y, a su vez, nos conocen a nosotros. Hacemos entregas a domicilio, así que está bueno ver cómo no sea el vecino cara a cara».



Sobre el escenario, los grupos de danza sumaron su alegría a la fiesta. María Rosa, vecina de Lambertuchi, celebró haber participado por primera vez: “Estamos re felices de haber bailado. Me gustan estos eventos tan lindos que organiza el Municipio porque hay gente que puede venir sin tener que pagar la entrada”. Su compañera Delfina Vence, resumió el espíritu de la jornada con una frase simple: “Somos una familia bailando, es hermoso”.



Así, entre música, sabores, mates y encuentros, Loma Verde celebró sus nueve años poniendo en valor sus instituciones, sus vecinos, tradiciones y las ganas de compartir en comunidad.