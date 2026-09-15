Nueva obra hidráulica en Garín para mejorar el escurrimiento del agua

Este lunes se ponen en marcha los trabajos de entubamiento sobre la calle España, en Garín, que permitirán mejorar el drenaje y reducir los anegamientos que se producen en ese sector y sobre la avenida Beliera durante las lluvias intensas.

La intervención incluye la colocación de 180 metros de cañería pluvial de 800 milímetros de diámetro y la construcción de las cámaras correspondientes. El nuevo ramal se conectará con el conducto principal realizado durante el saneamiento del arroyo Bedoya y completará un tramo que había quedado inconcluso tras la paralización de la obra por parte del gobierno nacional.





Las tareas se llevan adelante íntegramente con recursos, maquinaria y trabajadores municipales, mediante un operativo conjunto entre la Unidad de Gestión Comunitaria y el DOT de Garín, bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura. El plazo estimado es de aproximadamente 45 días.



Antes del inicio de la obra, autoridades municipales se reunieron con vecinos y vecinas para explicarles sus alcances y cómo se desarrollarán las distintas etapas. Esta intervención se suma a las acciones preventivas que impulsa el Municipio para estar mejor preparados ante posibles tormentas fuertes vinculadas al fenómeno de El Niño.