Maquinista Savio: Un hombre acusado de abuso sexual murió arrollado por el tren

El hecho tuvo lugar la tarde del martes, en el paso a nivel sin barreras de Maquinista Savio, donde un hombre de 55 años falleció después de haber sido arrollado por un tren de la línea Mitre con sentido a la estación de la localidad. La víctima estaba consciente en un primer momento, pero murió poco después a causa de las múltiples y graves heridas sufridas.

El episodio ocurrió poco despues de las 17 hs., en el paso a nivel de calle Dinamarca. Y según informaron fuentes oficiales, cuando la policía y los socorristas arribaron al lugar, encontraron a la víctima debajo de la locomotora. El hombre estaba consciente y presentaba la amputación de la pierna izquierda, a la altura de la tibia, además de lesiones en la cabeza, torso y brazos. Los Bomberos voluntarios de Maquinista Savio asistieron al herido, mientras que personal del SAME lo trasladó de urgencia a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín. Sin embargo, pese a la asistencia recibida, el hombre murió poco después de su ingreso.

El hombre fue identificado como Hugo Ramón Kastaye (55), domiciliado en el partido de Merlo. Por su parte, el conductor de la formación, un empleado de 32 años, quedó sujeto a las actuaciones correspondientes.

En paralelo, fuentes policiales señalaron que Kastaye había sido notificado el lunes 7 de una causa por abuso sexual en el partido de Morón. A partir de ese antecedente, una de las hipótesis que se analiza es que podría haberse arrojado al paso del tren de manera intencional, aunque ello no está confirmado oficialmente y forma parte de la investigación.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho. Debido al operativo, el servicio ferroviario permaneció interrumpido durante varias horas, aunque posteriormente fue restablecido y retomó su frecuencia habitual. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Federal de Campana.