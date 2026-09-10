Semana de la Educación en Escobar: se vienen la Feria Universitaria y la Feria del Libro

En el marco de la Semana de la Educación, la Municipalidad de Escobar llevará adelante como cada año una amplia agenda de actividades destinadas a docentes, estudiantes, jóvenes y toda la comunidad, con propuestas de formación, participación, intercambio y cultura. Entre ellas se destacan la onceava edición de la Feria Universitaria y de la Feria del Libro de Escobar, dos grandes encuentros gratuitos que ya son parte de la agenda educativa y cultural del distrito.

La Semana de la Educación comenzará el martes 15 de septiembre con el acto de apertura que se realizará a las 9:30 horas en el Colegio Preuniversitario “Dr. Ramón A. Cereijo”, seguido de un taller de Inteligencia Artificial para docentes y otros espacios de capacitación y debate que se desarrollarán a lo largo de la semana tanto en este establecimiento como en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar y el Teatro Seminari. Además, el viernes 18 habrá una jornada del Parlamento Juvenil Bonaerense, que se desarrollará de 8:30 a 14 horas en el Club Sportivo (Colón 533, Belén de Escobar). El programa, impulsado por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Provincia de Buenos Aires, busca fortalecer la participación democrática de adolescentes y jóvenes mediante espacios de encuentro, debate, elaboración de consensos y propuestas en torno a la escuela secundaria y la sociedad que desean construir.

Los eventos destacados de la semana:

El jueves 17 de septiembre a las 9 horas tendrá lugar la inauguración de la Feria Universitaria y la Feria del Libro de Escobar en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar). En la Feria Universitaria participarán universidades, facultades e institutos, tanto públicos como privados, entre los que se encuentran la UBA, UTN, UNTREF, USAL, UNLa y Universidad Siglo 21, entre otros. Además de los stands informativos, habrá charlas sobre distintas carreras, clases abiertas y actividades al aire libre para que estudiantes y visitantes puedan conocer la amplia oferta. Además, ese mismo día a las 18 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se realizará un reconocimiento a distintos actores de la comunidad educativa de Escobar, destacando su compromiso, dedicación y aporte cotidiano a la educación del distrito.

Por su parte, la Feria del Libro contará con tres jornadas de actividades del 17 al 19 de septiembre (jueves y viernes de 9 a 20 horas y sábado de 12 a 20 horas). La programación incluirá conferencias, presentaciones de autores, talleres de escritura y lectura, espectáculos infantiles y propuestas artísticas. Entre los encuentros destacados figuran las presentaciones de Fernando Borroni, con su nuevo libro “Coronados de Odio”, Araceli Bellotta con “Perón: una biografía del siglo XXI”, y Felicitas Bonavitta con “La Casta: los protagonistas de la estafa mileísta”. También habrá feria de vinilos, food trucks y un torneo de ajedrez abierto a la comunidad.