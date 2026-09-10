Finde en Escobar: los festejos por el aniversario de Loma Verde, una función por el Día del Maestro y JuveActiva

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan los festejos por el 9° aniversario de Loma Verde, una función especial de la película “Una Directora Extraordinaria” por el Día del Maestro, y la jornada cultural JuveActiva, además de otras propuestas.

Las actividades comienzan este viernes, a las 11 horas en el Teatro Seminari – Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), con una función especial por el Día del Maestro de la película “Una Directora Extraordinaria”. La función, que contará con la presencia de su directora Fabiana Unicelqui, es con entrada libre y gratuita para docentes del distrito con inscripción previa a través de Escobar 360 (https://escobar360.escobar. gob.ar/servicio.aspx? identificador= EducacionFuncionEspecial ). Más tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la jornada cultural JuveActiva en la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con un taller de freestyle y clases de básquet. Además, a las 20 horas, el Cine Club Italia proyectará con entrada libre y gratuita la película “Batman: El Caballero de la Noche Asciende”, como parte del ciclo “Batman Day”.

El sábado, el Cine Italia tendrá funciones de las películas “Oasis: Don´t Look Back in Anger” a las 17 horas, “Pepita La Pistolera” a las 19:30 horas, y “Hechizo de Amor: La Magia Continúa” a las 22 horas. Luego, a las 20 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), habrá un show del grupo musical La Secta.

El domingo, a partir de las 10 horas en la Agrupación Gaucha El Molino (Repetto y Águila, Loma Verde), se llevarán adelante los festejos por el 9° aniversario de Loma Verde con shows de artistas locales, campeonato de asado, un patio gastronómico, feria de emprendedores y entidades de bien público, espacio de Juventud y el programa Ayuda de Egresados. Por último, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), estará la propuesta “Domingos de Paseo en la Reserva”. La actividad no requiere inscripción previa.