Interes general

HCD: Convocatoria del Cuarto Concurso Fotográfico Graciela Kortebani

9 septiembre, 2026
Realidades de Escobar

 El Honorable Concejo Deliberante de Escobar lanza la convocatoria del Cuarto Concurso Fotográfico Graciela Kortebani, junto al Centro Cultural Cazador. Esta edición se llama “Instantes de Escobar” e invita a mirar el territorio con otros ojos, encontrar aquello que muchas veces pasa inadvertido y transformar un instante en memoria 📸

La participación en el concurso es gratuita y se realizará mediante el envío de hasta dos fotografías que se recepcionarán hasta el 21 de Septiembre en ccc.centro.cultural.cazador@gmail.com y cultura@hcdescobar.gob.ar 📧

🔎 Bases y condiciones 👉🏽 https://bit.ly/4hhH3Xk