Dengue: Escobar vacuna gratis en centros de salud ante los riesgos por la llegada de El Niño

La vacuna contra el dengue ya está disponible de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito y no requiere turno previo. La medida impulsada por la Municipalidad de Escobar busca fortalecer la prevención ante la proximidad de la temporada de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti.

El fenómeno climático de El Niño, que se caracteriza por el aumento de las precipitaciones, genera las condiciones ideales para la proliferación del insecto. Ante este escenario, la vacunación es una herramienta imprescindible para proteger a la población y evitar brotes. Por eso, quienes no se hayan vacunado, si lo hacen ahora ahora, pueden colocarse el refuerzo en diciembre y tener mayor protección en verano y los meses más cálidos, donde aumenta la presencia del mosquito.

La vacuna se aplica sin turno en todos los CAPS, de lunes a viernes, a excepción del CAPS Arenales. Para conocer la ubicación y los horarios de atención del CAPS más cercano, los interesados pueden ingresar a www.escobar.gob.ar/centros-de- salud .

¿Quiénes deben vacunarse?

La vacuna está destinada a personas de 15 a 59 años, hayan tenido o no dengue con anterioridad.

No deben aplicarse la vacuna las embarazadas, las personas inmunocomprometidas y quienes hayan cursado la enfermedad en los últimos seis meses.

El esquema de vacunación consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación. Quienes ya recibieron las dos dosis completas se encuentran cubiertos por un período de cinco años. Si bien la vacuna es una herramienta clave, desde la Secretaría de Salud municipal recordaron que la prevención también pasa por eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares, como recipientes con agua estancada, neumáticos, botellas y cualquier objeto que pueda acumular líquido.