Con aporte municipal, estudiantes de la Técnica N° 3 construyen mesas y bancos para la Fiesta de la Flor

Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3 construyen mobiliario urbano para la Fiesta Nacional de la Flor a partir de recursos aportados por la Municipalidad. Como parte de sus prácticas profesionalizantes, las y los jóvenes de la institución de Maquinista Savio confeccionan un total de 10 mesas y 20 bancos que serán instalados en el Predio Floral.

El proyecto surge a partir de una consulta realizada a vecinos del distrito, quienes remarcaron la necesidad de sumar zonas de descanso en el lugar. Para concretar la iniciativa, la gestión municipal se hizo cargo de los materiales, garantizando los recursos necesarios para que los alumnos puedan llevar adelante los trabajos.

Uriel Torres, estudiante de la institución, destacó el valor de volcar lo aprendido en las aulas a un evento de gran identidad local: “Nos alegra mucho poder sumar desde nuestro lugar. Es muy bueno ayudar a la comunidad con lo que sabemos hacer y poder dejar la marca de nuestro colegio”.