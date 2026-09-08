Mes de la Primavera: comercios de Escobar ofrecen promociones durante todo septiembre

Con la llegada de septiembre, la Municipalidad de Escobar impulsa el “Mes de la Primavera”, una nueva propuesta para acompañar a los comercios locales y permitir que vecinos y vecinas disfruten de descuentos y promociones especiales en gastronomía, indumentaria, calzado, cafetería y telefonía, entre otros rubros.

La iniciativa ya cuenta con comercios adheridos de Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz, y durante el mes se irán incorporando nuevos locales de distintas localidades del distrito.

Entre las opciones, se ofrecen descuentos de hasta el 40% en calzado, hasta el 20% en determinados productos gastronómicos, beneficios en reparación y accesorios para celulares, promociones especiales en cafeterías y panaderías, y distintos combos para disfrutar durante la primavera.